Украина и США обсудили усиление стратегического партнерства

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд и обсудил с ней усиление стратегического партнерства между Украиной и США. Об этом сообщается в Telegram-канале офиса Зеленского.

«В рамках визита в США руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился с заместителем государственного секретаря по политическим вопросам Викторией Нуланд. Стороны обсудили усиление стратегического партнерства между Украиной и США», — сказано в сообщении.

До этого Ермак сообщал, что он провел «знаменательную» встречу со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном, поблагодарил за поддержку со стороны Вашингтона и выразил надежду на дальнейшую поддержку Киева Соединенными Штатами.

Он также заявлял, что Украина имеет большой риск проиграть в конфликте с Россией, в случае если США снова задержат помощь.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с Россией, но не ощущает давления.

Ранее в армии США выступили за поиск дипломатического решения конфликта на Украине.