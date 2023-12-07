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В Госдуме призвали навести порядок в сфере проверки хранения оружия дома

Депутат ГД Хамзаев: необходимо навести порядок в сфере проверки хранения оружия

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Shutterstock

Необходимо навести порядок в сфере проверки хранения оружия дома. Об этом в интервью RT заявил депутат Государственной думы Султан Хамзаев, комментируя стрельбу в брянской гимназии. По его словам, проверяющие органы должны точно знать, что в квартире есть оружейный сейф, который надежно заперт.

«В этой части мы не просто порядок должны навести, а должны быть конкретные проверки: в каком состоянии и как оружие хранится дома. Когда выдается лицензия, то кто-то из сотрудников должен убедиться, что дома есть сейф, где его хранить. Делается ли эта проверка — вопрос открытый. Где-то делается, где-то, наверное, нет», — отметил парламентарий.

Кроме того, по его мнению, необходим добиться, чтобы в школах была профессиональная охрана, а не «разгадывание кроссвордов». Высокой квалификацией должны обладать и школьные психологи, считает Хамзаев.

Утром 7 декабря в брянскую гимназию №5 пришла одетая во все черное 14-летняя восьмиклассница. С собой у нее было охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3». Поднявшись на четвертый этаж, девушка зашла в свой классный кабинет, села за парту, достала ружье и открыла огонь по детям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Позднее Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись, на которой запечатлена работа сотрудников надзорного органа в гимназии. На кадрах видно, как специалисты осматривают классы и другие помещения образовательного учреждения.

Ранее россиянин избил в школе подростка, который обижал его дочь.

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