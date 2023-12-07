Чехия может назначить нового посла в России

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага намерена назначить нового посла в Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, чешская сторона в текущий момент находится в ситуации, когда необходимо заменить посла и второго по важности человека в посольстве. Но это будет сделано в обратном порядке: сначала будет назначен заместитель, а потом и сам посол.

В августе 2023 года издание Seznam Zprávy заявило, что власти Чехии планируют направить в Россию нового посла.

По данным издания, сейчас дипломатическое представительство Чехии в РФ возглавляет советник-посланник Иржи Чистецкий. При этом посол Витезслав Пивонька находится в Праге с 2022 года.

Отмечается, что правительство Чехии намерено «открыть новую главу в отношениях с Россией», направив в Москву нового полноценного посла.

До этого посол Молдавии на Украине Валерий Киверь заявлял, что максимум, который его страна может предложить Киеву, – сохранять внутриполитическую стабильность.

Ранее политолог оценил возможность прекращения дипломатических отношений России с ЕС.