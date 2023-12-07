Принц Омана призвал прекратить засилье Запада и построить новый миропорядок

Необходимо прекратить засилье Запада и построить новый справедливый миропорядок без двойных стандартов. Об этом заявил наследный принц Омана Зиязин бен Хайсам Аль Саид на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает ТАСС.

«Я внимательно слушал вашу речь и разделяю все высказанные вами оценки нынешней ситуации в мире, в первую очередь того, что касается необходимости прекращения несправедливого миропорядка и засилья Запада, а также построения нового справедливого миропорядка без двойных стандартов», — заявил принц наследный Омана.

В четверг, 7 декабря, Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме ВТБ «Россия Зовет!» в Москве, что уже в ближайшие годы монополия крупных западных банков будет подорвана, произойдет настоящая революция.

Также Путин обвинил западные элиты в отмене принципов рыночной экономики. До этого российский лидер заявил, что юрисдикции стран Европы перестали быть безопасными для ведения бизнеса. Также президент обвинил западные элиты в отмене принципов рыночной экономики.

Ранее президент России заявил, что США эксплуатируют даже своих союзников.