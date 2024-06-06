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Украинские СМИ сообщили о взрыве в подконтрольном Киеву Запорожье

Взрыв произошел в подконтрольном Киеву Запорожье

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Shutterstock

В Запорожье, подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ), произошел взрыв. Об этом сообщает издание «Общественное».

В настоящее время в районах Запорожской области, находящихся под контролем украинской администрации, объявлена воздушная тревога.

Дополнительные детали о происшествии пока неизвестны.

Министерство обороны РФ воздержалось от комментариев по этому вопросу.

5 июня также появлялись сообщения о взрывах в Харькове. К моменту 16:00 по московскому времени воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Кировоградской, Харьковской и Черкасской областях, а также в Киеве.

Помимо этого сообщалось о взрывах в Херсоне, контролируемом Киевом. В этот же день украинские СМИ сообщили о взрыве в Конотопе, а также о взрывах в Полтаве.

До этого представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев заявил, что в Николаевской области уничтожен грузовик, перевозивший ракеты стран Запада для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.

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