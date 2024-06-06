Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
1717633900
Размер текста
А
А
А

Путин заявил об отсутствии у России имперских амбиций

Путин заявил, что у России отсутствуют имперские амбиции

close
100%
Валентина Певцова/РИА Новости

У России отсутствуют имперские амбиции. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил во время встречи с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), сообщает РИА Новости.

«Здесь не надо, знаете, не надо искать того, чего нет. Не надо искать подтекста какого-то, не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет, их нет, потому что мир меняется быстро», — сказал глава государства.

В начале марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что Советский Союз невозможно возродить в его прежнем виде.

По его словам, СССР был достойным наследником Российской империи, которая создавалась трудом десятков поколений вместе «с ее интегральными частями». «Малая Россия и новая Россия», как заявил Медведев, «должны вернуться домой».

Ранее Путин назвал «элементами имперского поведения» попытки США запугать другие страны.

Все новости на тему:
ПМЭФ-2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами