Путин заявил об отсутствии у России имперских амбиций

У России отсутствуют имперские амбиции. Об этом президент Российской Федерации Владимир Путин заявил во время встречи с руководителями мировых информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), сообщает РИА Новости.

«Здесь не надо, знаете, не надо искать того, чего нет. Не надо искать подтекста какого-то, не надо искать здесь каких-то наших имперских амбиций. Их нет, их нет, потому что мир меняется быстро», — сказал глава государства.

В начале марта заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сказал, что Советский Союз невозможно возродить в его прежнем виде.

По его словам, СССР был достойным наследником Российской империи, которая создавалась трудом десятков поколений вместе «с ее интегральными частями». «Малая Россия и новая Россия», как заявил Медведев, «должны вернуться домой».

Ранее Путин назвал «элементами имперского поведения» попытки США запугать другие страны.