На Украине заявили, что ЦЕРН якобы работает с учеными из России

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) предоставляет возможность российским ученым получать доступ к новым научным европейским технологиям. Об этом сообщает издание Times, ссылаясь на украинскую делегацию.

«ЦЕРН, организация по ядерным исследованиям, предоставляет России «лазейку для ее шпионов» к новейшим научным технологиям Европы», — следует из сообщения.

По данным издания, несколько десятков российских специалистов до сих пор получают доступ в ЦЕРН в рамках сотрудничества с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ).

До этого сообщалось, что ЦЕРН продолжит сотрудничество с российскими учеными, которые не работают в научных институтах из РФ. Марсолье подчеркнул, что решение ЦЕРН о приостановке работы с российскими институтами не касается российских ученых, связанных с ЦЕРН в рамках других соглашений. В марте 2022 года ЦЕРН приостановила статус России как страны-наблюдателя при организации и решила не продлевать сотрудничество с российскими институтами из-за ситуации на Украине.

Ранее в РАН заявили, что отказ ЦЕРН от работы с РФ негативно повлияет на науку.