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Путин рассказал о принципе «свой — чужой» в европейских юрисдикциях

Путин: европейские юрисдикции перестали быть тихими гаванями для компаний

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Юрисдикции стран Европы перестали быть безопасными для ведения бизнеса. Такую точку зрения высказал на форуме ВТБ »Россия зовет!» президент РФ Владимир Путин, которого цитирует ТАСС.

«Европейские юрисдикции, которые еще недавно считались безопасными, так называемыми тихими гаванями, фактически перестали ими быть, теперь здесь работает принцип «свой — чужой» <...>, где чужого можно обобрать, оставить ни с чем», — отметил Путин.

По словам президента, теперь активы неугодных игроков могут заморозить, отобрать или даже уничтожить. В качестве примера последнего Путин привел теракты на газопроводах «Северный поток».

Президент заявил, что такие правила конкурентной борьбы никому не нужны, а действия Запада подрывают систему хозяйственных отношений, которую в течение многих лет сами же западные страны и помогали выстраивать.

До этого Путин рассказал о желании зарубежных компаний работать в России вопреки давлению.

Ранее Путин рассказал о росте российского ВВП.

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