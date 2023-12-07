Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ »Россия зовет!», заявил, что, по его мнению, больше никто не сможет назвать РФ страной-бензоколонкой. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

«Только 2% (в структуре экономического роста), хочу подчеркнуть, всего лишь 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить», — сказал Путин.

Он отметил, что 54% в структуре российской экономики занимают базовые отрасли, которые включают логистику, транспорт, строительство, связь, ЖКХ и другое. Еще 44%, по словам Путина, занимают обеспечивающие отрасли — торговля, питание и другие услуги.

До этого Путин в своем выступлении заявил, что на смену прежней модели глобализации в мировых экономических отношениях приходит многополярная модель.

Ранее Путин рассказал о росте российского ВВП.