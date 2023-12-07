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Путин заявил, что Россию больше не смогут называть бензоколонкой

Путин: Россию больше не смогут называть бензоколонкой

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ »Россия зовет!», заявил, что, по его мнению, больше никто не сможет назвать РФ страной-бензоколонкой. Слова российского лидера приводит РИА Новости.

«Только 2% (в структуре экономического роста), хочу подчеркнуть, всего лишь 2% пришлось на добычу полезных ископаемых. Вот теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались об этом говорить», — сказал Путин.

Он отметил, что 54% в структуре российской экономики занимают базовые отрасли, которые включают логистику, транспорт, строительство, связь, ЖКХ и другое. Еще 44%, по словам Путина, занимают обеспечивающие отрасли — торговля, питание и другие услуги.

До этого Путин в своем выступлении заявил, что на смену прежней модели глобализации в мировых экономических отношениях приходит многополярная модель.

Ранее Путин рассказал о росте российского ВВП.

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