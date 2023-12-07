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Британия ввела санкции против двух россиян

Британия ввела санкции против двух россиян за якобы связь с хакерами Callisto

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Frank Augstein/AP

Великобритания ввела санкции в отношении двух россиян, которые якобы связаны с хакерской группировкой Callisto. Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

На этой неделе правительство Британии расширило список антироссийских санкций, включив туда 46 физических и юридических лиц РФ, Белоруссии, Китая, Сербии, Турции, ОАЭ и Узбекистана, которые так или иначе связаны с поставкой в РФ запчастей для военных целей и для обхода ограничительных мер. Британские политики считают, что эти меры продемонстрируют другим странам нетерпимость королевства к подобным вещам. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого Великобритания и США ввели санкции против семи граждан из России, подозреваемых в хакерской деятельности.

Ранее Путин заявил о провале санкционного блицкрига Запада.

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