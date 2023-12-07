Стало известно, насколько Запад стал меньше помогать Киеву

Общая стоимость выделенных странами Запада пакетов помощи Украине в период с августа по октябрь 2023 года составила € 2,11 млрд, что на 87% меньше аналогичных показателей за тот же период в прошлом году. К такому выводу пришли специалисты из Кильского института мировой экономики, данные по поддержке Киева странами Запада опубликованы на сайте института.

«В период с августа по октябрь 2023 года объем новой выделенной помощи резко сократился: общая стоимость новых пакетов составила всего € 2,11 миллиарда , что на 87 процентов меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года и является самой низкой суммой с января 2022 года», - говорится в сообщении на сайте института.

Отмечается, что специалисты следили за 42 «донорами», ранее регулярно предоставлявшими помощь Украине. Из них только 20 предоставили новые пакеты помощи за последние 3 месяца, что является наименьшим показателем с начала специальной военной операции.

В сообщении также говорится, что Украина в настоящее время все больше полагается на основную группу «доноров», таких как США, Германия и страны Северной и Восточной Европы, которые продолжают обещать и поставлять финансовую и военную помощь.

При этом специалисты отметили, что перспективы относительно мер дальнейшей поддержки Киева Западом неясни, в том числе потому, что помощь со стороны США сокращается.

До этого стали известны последствия блокировки помощи Украине в сенате США.

Ранее в Киеве назвали блокировку помощи Украине ожидаемой.