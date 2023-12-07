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В Киеве назвали блокировку помощи Украине ожидаемой

Депутат Рады Железняк назвал ожидаемой блокировку помощи Киеву в сенате США

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Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блокировка законопроекта о выделении многомиллиардной помощи Украине в сенате США ожидаема, в Киеве ждут повторного внесения документа на рассмотрения сенаторов. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

«Вчера очень ожидаемо голосование по пакету демократов в Сенате не состоялось… Обидно, но весьма ожидаемо… А дальше мы ждем компромиссного решения и повторного внесения вопроса уже с вопросом границы с Мексикой», — написал Железняк.

До этого сообщалось, что законопроект о выделении многомиллиардной помощи Украине не был вынесен на процедурное голосование в сенате США. Он предусматривал выделение Украине, Израилю и Тайваню финансовой помощи в размере $106 млрд. Из этой суммы Киеву предназначалось более половины — $61 млрд.

6 декабря президент США Байден обратился к конгрессу по вопросу одобрения запроса администрации на выделение из федерального бюджета дополнительной крупной финансовой помощи Украине до ухода законодателей на рождественские каникулы в середине декабря. Американский президент обратил внимание, что отказ Вашингтона от помощи Киеву поставит под угрозу поддержку ВСУ и со стороны европейских стран.

Ранее в Белом доме рассказали о сложном выборе США между Украиной и НАТО.

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