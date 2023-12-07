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В Белоруссии считают, что ЕС захлестнула «пещерная русофобия»

Глава минобороны Белоруссии: ЕС подвержен пещерной русофобии

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Многие европейские страны на данный момент подвержены «пещерной русофобии». Такое мнение высказал глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин, выступая на Международной научно-практической конференции, приуроченной к 75-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, его слова приводит газета «Беларусь сегодня».

«Пещерная русофобия захлестнула многие европейские страны, позиционировавшие себя как «светочи демократии»», — заявил Хренин.

По мнению министра обороны Белоруссии, многие нынешние руководители стран Запада забыли трагические уроки прошлого, а также своих великих соотечественников, которые боролись с нацизмом.

Глава оборонного ведомства отметил, что США и их союзники разрушают систему глобальной безопасности, пытаясь сохранить однополярное мироустройство.

До этого секретарь Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что Запад стремится задушить Белоруссию и сделать из нее страну-агрессора.

Ранее США расширили санкционные списки против России и Белоруссии.

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