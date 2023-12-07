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В Британии прокомментировали визит Путина на Ближний Восток

DM: Путин тепло приветствовал чиновников ОАЭ, однако «пренебрег» послом Британии

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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин был приветлив в ходе своего визита в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), здороваясь с чиновниками и пожимая им руки, в то время как днем ранее отказался от встречи с британским послом, сославшись на санитарные нормы. Об этом пишет газета Daily Mail (DM).

Отмечается, что после официальной церемонии вручения верительных грамот вновь назначенным послам в Кремле Путин «пренебрежительно» отнесся к высокопоставленным европейским дипломатам. Российский президент не стал общаться с ними, ссылаясь на угрозу распространения COVID-19. Но во время своего визита на Ближний Восток он тепло пожимал руки своим коллегам.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин подарил главе Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммеду бен Заиду аль Нахайяну его портрет.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.

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