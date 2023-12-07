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Глава офиса Зеленского Ермак заявил о телефонном разговоре с главой МИД Венгрии

Глава офиса Зеленского Ермак рассказал о содержании разговора с Сийярто

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Global Look Press

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что провел телефонный разговор с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, во время которого обсуждалась возможность встречи Владимира Зеленского с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном. Об этом Ермак сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, разговор касался возможности встречи Зеленского и Орбана. Ермак сказал, что он и Сийярто договорились работать над определением удобной даты подобной встречи.

Также в разговоре был обсужден «прогресс Украины по пути европейской интеграции».

Ранее сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, во время которого сообщил, что Верховная рада Украины готовится принять ряд «важных законов».

До этого председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что в Верховной раде совместно с Минобороны Украины и Генштабом разрабатывается комплексный закон о военной мобилизации.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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