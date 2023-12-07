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В ООН назвали апокалиптической гуманитарную ситуацию в Газе

В ООН оценили гуманитарную ситуацию в секторе Газа как апокалиптическую

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Ahmed Zakot/Reuters

Верховный комиссар ООН по правам человека назвал «апокалиптической» гуманитарную ситуацию в секторе Газа. Об этом, ссылаясь на пресс-конференцию верхового комиссара в Женеве, сообщает «Интерфакс».

По словам Тюрка, положение в секторе Газа остается невероятно сложным. Он повторил слова сотрудников гуманитарных миссий ООН, которые назвали ситуацию в палестинском анклаве «апокалиптической».

В связи с этим Тюрк обратился с призывом к правительству Израиля и палестинскому движению ХАМАС принять срочные меры, направленные на деэскалацию ситуации в Газе.

Верховный комиссар ООН по правам человека подчеркнул, что он не получил разрешения на сделанный ранее запрос на посещение Израиля, сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш допустил, что общественный порядок в секторе Газа в ближайшее время может окончательно рухнуть на фоне постоянных авиаударов Израиля и невозможности доставить в палестинский анклав достаточный объем гуманитарной помощи.

Ранее Медведев заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

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