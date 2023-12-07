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В Белом доме рассказали о сложном выборе США между Украиной и НАТО

Кирби: США выбирают между поддержкой Украины деньгами или НАТО кровью

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Rod Lamkey/Global Look Press

Американские власти стоят перед выбором: продолжать финансовую поддержку Киеву сейчас или помогать союзникам по НАТО кровью в будущем, заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению чиновника, если на данный момент цена поддержки Украины «слишком высока», то стоит попытаться вообразить, насколько она вырастет в дальнейшем.

«Не только из федеральной казны, но и кровью американцев», — утверждает Кирби.

Незадолго до этого Кирби заявлял, что Соединенные Штаты допускают участие своей армии в боях против российских войск в случае победы РФ в специальной военной операции (СВО).

Перед этим американский резидент Джо Байден говорил, что уверен в атаке со стороны России на страны Североатлантического альянса после победы на Украине.

Ранее в Турции заявили, что Украина проиграла, выбрав Запад и противостояние с Россией.

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