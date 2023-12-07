Глава офиса Зеленского анонсировал принятие Верховной радой «важных законов»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, во время которого сообщил, что Верховная рада Украины готовится принять ряд «важных законов». Об этом заявил пресс-секретарь венгерского МИД Мате Пацолаи, передает агентство MTI.

По его словам, телефонная беседа состоялась по инициативе Ермака, который находится в Вашингтоне.

«Андрей Ермак сообщил Петеру Сийярто, что украинский парламент готовится принять несколько важных законов. Глава МИД Венгрии поблагодарил и принял к сведению. Стороны согласились, что необходимо улучшение отношений между Венгрией и Украиной и что лучшим средством для этого является прямой личный диалог», — сказал Пацолаи.

Он отметил, что в связи с этим была достигнута договоренность, что Сийярто и Ермак встретятся лично.

Пресс-секретарь также указал, что во время разговора Ермак предложил устроить личную встречу президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Петер Сийярто ответил, что, разумеется, венгерская сторона открыта для такой встречи, но она имеет смысл только в том случае, если есть шанс, что такая встреча завершится положительным результатом. Для этого необходима тщательная подготовка и предварительные обсуждения», — заявил Пацолаи.

Ранее президент Венгрии Новак заявила об игнорировании Зеленским замечания по нацменьшинствам.