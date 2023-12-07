Дмитрий Песков объяснил, почему самолет Владимира Путина сопровождали истребители

По информации официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, истребители сопровождали самолет президента Владимира Путина во время его перелета в ОАЭ в целях обеспечения безопасности. Эту информацию передает РИА Новости.

Песков отметил, что самолет президента проходил через некоторые нестабильные зоны, поэтому были предприняты меры для обеспечения безопасности российского лидера. В течение всего полета из России в Абу-Даби, самолет с Владимиром Путиным на борту сопровождали истребители Су-35С.

На вопрос о том, будет ли Путин встречаться с летчиками, Песков ответил, что у него нет такой информации.

6 декабря Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию, где провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом.

Президент Путин и наследный принц Мухаммед бен Сальман аль Сауд в ходе встречи в Эр-Рияде провели детальную «сверку часов» по взаимоважным вопросам, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков,

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.