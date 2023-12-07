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Белый дом допустил столкновение ВС США и России

Белы дом заявил о высоком риске противостояния ВС США и РФ после ее победы в СВО

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Shen Ting/Xinhua/Global Look Press

США допускают, что их армия будет участвовать в боях против российских войск в случае победы РФ в специальной военной операции (СВО). Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Американские военные очень вероятно должны будут вовлечься, если (президент России Владимир. — «Газета.Ru») Путин одержит стратегическую победу на Украине», — cказал он журналистам в ходе брифинга.

6 декабря президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что уверен в атаке со стороны России на страны Североатлантического альянса после победы на Украине.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер говорил, что НАТО не сможет выдержать военное противостояние с Россией, которая обладает самой сильной армией в мире.

До этого экс-сотрудник ЦРУ США Ларри Джонсон заявил, что Соединенные Штаты и страны Европы ради спасения Киева от полной капитуляции могут ввести свои вооруженные силы на Украину.

Ранее в Турции заявили, что Украина проиграла, выбрав Запад и противостояние с Россией.

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Операция на Украине
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