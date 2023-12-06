В Израиле назвали поимку лидера ХАМАС Синвара делом времени

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал «вопросом времени» поимку лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Его слова приводит Ynet News.

По словам Нетаньяху, в настоящий момент ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) окружает дом Синвара в Хан-Юнисе, однако он, предположительно, скрывается в туннелях в секторе Газа.

«Мы можем добраться куда угодно, это вопрос времени», — подчеркнул глава израильского правительства.

До этого Яхью Синвара и руководителя военного крыла движения — «Бригад аль-Кассам» — Мухаммед ад-Дейфа назвали авторами плана атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и тысячи вооруженных сторонников движения проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля «Железные мечи» стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа. При этом Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. Поставки гуманитарной помощи в Газу стали осуществляться через КПП «Рафах» только 21 октября, причем их объем называют недостаточным.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения, в центре Газы все еще продолжаются бои.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.