Суд в Иране обязал США выплатить компенсацию за убийство Сулеймани

Генеральный суд Тегерана вынес решение, обязывающее США и десятки лиц, включая политиков и государственные организации, выплатить почти $50 млрд за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Соединенные Штаты и 41 другое физическое и юридическое лицо в США были приговорены к выплате $49 миллиардов и 770 миллионов из-за преступлений, совершенных во время мученической смерти генерала Касема Сулеймани», — цитирует издание решение суда.

В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Командующий КСИР генерал-лейтенант Хосейн Салами в день третьей годовщины убийства Сулеймани заявил, что Иран сохраняет за собой право на месть США за его убийство. По его словам, операция по отмщению готовится и будет проведена в подходящее время в нужном месте.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп признался, что боялся возмездия иранцев за убийство Сулеймани.