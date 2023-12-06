Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Суд в Иране обязал США выплатить компенсацию за убийство Сулеймани

IRNA: иранский суд обязал США выплатить $49,7 млрд за смерть генерала Сулеймани

close
100%
Reuters

Генеральный суд Тегерана вынес решение, обязывающее США и десятки лиц, включая политиков и государственные организации, выплатить почти $50 млрд за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Соединенные Штаты и 41 другое физическое и юридическое лицо в США были приговорены к выплате $49 миллиардов и 770 миллионов из-за преступлений, совершенных во время мученической смерти генерала Касема Сулеймани», — цитирует издание решение суда.

В ночь на 3 января 2020 года в результате проведенной США в районе международного аэропорта Багдада операции были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Командующий КСИР генерал-лейтенант Хосейн Салами в день третьей годовщины убийства Сулеймани заявил, что Иран сохраняет за собой право на месть США за его убийство. По его словам, операция по отмщению готовится и будет проведена в подходящее время в нужном месте.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп признался, что боялся возмездия иранцев за убийство Сулеймани.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами