В Кремле отказались публично обсуждать предложения США по обмену Уилана и Гершковича

Москва публично не обсуждает предложения Вашингтона по обмену заключенных американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича. Об этом заявил РИА Новости официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы эту тему публично не обсуждаем», — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения об этом.

5 декабря ТАСС со ссылкой главу пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера сообщал, что США передали России в последние недели существенное предложение по обмену осужденных в РФ за шпионаж американцев Пола Уилана и журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он подчеркнул, что это предложение было отклонено российской стороной.

Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. Его приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже и отправили отбывать наказание в мордовскую исправительную колонию №17 строгого режима. Журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича арестовали в России в конце марта этого года. С тех пор он находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.