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В МИД РФ указали на желание Лондона выглядеть миротворцем на Украине

Захарова: Британия с помощью СМИ выставляет себя миротворцем на Украине

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Телеграм-канал «МИД России»

Великобритания с помощью утечек в СМИ о том, что Лондон якобы готов надавить на Киев, чтобы он начал мирные переговоры с Москвой, стремится выставить себя миротворцем в конфликте на Украине. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Подобными утечками сейчас британские власти пытаются проявить себя или сделать вид, что они такие заявленные миротворцы», — сказала Захарова.

По ее словам, чтобы миротворческая идеология имела право на существование нужно открыто говорить о ней, а также подтверждать слова действиями.

Захарова отметила, что Москва на данный момент видит обратное, а именно «всяческие ухищрения по тому, как отговорить киевский режим на протяжении всех этих лет от переговоров с Россией».

До этого сообщалось, что дипломаты Великобритании готовятся заставить Украину согласиться на переговоры с Россией ради урегулирования конфликта между двумя странами.

Ранее Великобритания передала Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками.

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