Британия передала Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками

Великобритания передала Украине дополнительно многоцелевые ракеты Martlet, которые применяются для уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет британская The Times.

Официально британские власти не анонсировали поставки ракет Martlet, при этом упоминания об их применении на Украине появлялись в прошлом году. Число переданных Украине таких ракет не раскрывается.

Ракеты Martlet с лазерным наведением и скоростью полета 1,5 Маха производятся французской компанией Thales в Северной Ирландии. Ракету могут нести вертолеты, катера и сухопутные платформы, также ее можно выпускать из ПЗРК Starstreak, поставленных Украине.

До этого министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что во время визита в Вашингтон будет убеждать власти США продолжать помогать Украине.

Ранее Байден заявил, что поддержка Украины не прекратится.