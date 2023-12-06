Мишустин рассказал о возможностях РФ вернуть статус великой научно-технологической державы

Россия имеет все возможности восстановить статус великой научно-технологической державы. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий», передает ТАСС.

Он отметил, что страна продолжает укреплять свой технологический суверенитет.

«У нас есть все базовые условия, чтобы восстановить статус великой научно-технологической державы», — сказал Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин заявлял, что введенные против России многочисленные пакеты санкций не смогли разрушить экономику страны, а трудности были преодолены.

До этого Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей российской армии.

Ранее сообщалось, что войска России прорвали оборону ВСУ у Часова Яра.