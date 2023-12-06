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Мишустин рассказал о возможностях РФ вернуть статус великой научно-технологической державы

Мишустин: у РФ есть все, чтобы вернуть статус научно-технологической державы

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Россия имеет все возможности восстановить статус великой научно-технологической державы. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на лекции в рамках проекта «Знание. Лекторий», передает ТАСС.

Он отметил, что страна продолжает укреплять свой технологический суверенитет.

«У нас есть все базовые условия, чтобы восстановить статус великой научно-технологической державы», — сказал Мишустин.

Ранее Михаил Мишустин заявлял, что введенные против России многочисленные пакеты санкций не смогли разрушить экономику страны, а трудности были преодолены.

До этого Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил России, других войск, воинских формирований и органов призвал не сбавлять темп обеспечения потребностей российской армии.

Ранее сообщалось, что войска России прорвали оборону ВСУ у Часова Яра.

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