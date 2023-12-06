В Кремле спрогнозировали главную тему онлайн-саммита G7

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главной темой онлайн-саммита G7 может стать Ближний Восток, а именно — война Израиля и Палестины.

«Мы будем внимательно наблюдать, наверняка основная тема для них будет палестино-израильский конфликт, посмотрим. В любом случае это важное событие, будем, конечно, внимательно отслеживать», — заявил Песков.

Этими словами он прокомментировал вопрос, будет ли Кремль следить за ходом переговоров и итоговыми заявлениями саммита.

До этого стало известно, что онлайн-саммит «Большой семерки» (G7) состоится вечером 6 декабря, на него приглашен президент Украины Владимир Зеленский.

Генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно заявил, что лидеры объединения планируют обсудить «важные вопросы», в том числе ситуацию на Украине, Ближнем Востоке, а также тему искусственного интеллекта.

Ранее в Италии заявили, что Украина будет в центре повестки G7 в 2024 году.