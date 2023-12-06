В Польше разрабатывают резолюцию с требованием репараций от Германии и России

Замглавы МИД Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что парламентская группа по репарациям обсудит проект постановления сейма премьер-министру Матеушу Моравецкому с требованием компенсаций от Германии и принятия мер «по оценке потерь в результате советской агрессии». Об этом сообщает PAP.

На первом заседании парламентская группа обсудит отчет о потерях, причиненных Германией, который был подготовлен группой экспертов, а также проанализирует работу над документом о «потерях в результате советской агрессии», подчеркнул Мулярчик.

Парламентская группа также обсудит подготовку проекта постановления Сейма к премьер-министру страны Матеушу Моравецкому.

«Резолюция призвана стать обращением к премьер-министру и Совету министров с требованием возмещения репараций и возмещения убытков в следующий срок полномочий сейма и принятия мер, связанных с оценкой потерь, причиненных Российской Федерацией во время Второй мировой войны», — заявил Мулярчик.

Польская сторона требует от Германии около $1,5 трлн в качестве компенсаций по итогам Второй мировой войны. Официальный отказ Варшавы от репараций, подписанный в 50-х годах прошлого века, нынешние власти считают недействительным. По мнению властей Польши, документ якобы продавил Советский Союз, к тому же он касается государств, которые уже не существуют, — ГДР и Польской народной республики. При этом в Германии не раз отмечали, что не собираются ничего платить Варшаве.

Также после выплат репараций от ФРГ Польша может начать добиваться выплат от России. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач.

Ранее в Польше напомнили ФРГ о репарациях на фоне увеличения расходов на оборону.