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В Польше напомнили ФРГ о репарациях на фоне увеличения расходов на оборону

В МИД Польши напомнили ФРГ о репарациях на фоне увеличения расходов на оборону

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Global Look Press

Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик напомнил Германии о необходимости выплат репараций после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал повышение расходов на оборону до 2% ВВП. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Прежде чем немецкая армия снова возьмет на себя ответственность за безопасность и будущее Европы, она должна отчитаться за свою предыдущую попытку взять на себя ответственность в 1939-1945 годах. Варшава, Велюнь, Ясло и другие города еще ждут…» — написал Мулярчик, намекая на необходимость финансовых выплат за причиненные разрушения в ходе Второй Мировой войны.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил об увеличении расходов на оборону страны, в 2024 году Берлин достигнет цели НАТО по тратам в 2% ВВП.

«Мы нуждаемся в вооруженных силах, которые смогут защитить нашу страну», — заявил Шольц.

Польская сторона требует от Германии около $1,5 трлн в качестве компенсаций по итогам Второй Мировой войны. Официальный отказ Варшавы от репараций, подписанный в 50-х годах прошлого века, нынешние власти считают недействительным. По мнению властей Польши, документ якобы продавил Советский Союз, к тому же он касается государств, которые уже не существуют — ГДР и Польской народной республики. При этом в Германии не раз отмечали, что не собираются ничего платить Варшаве.

Ранее в Польше пообещали продолжить добиваться репараций от ФРГ.

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