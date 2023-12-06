Алиев заявил, что только военной силой Азербайджан смог достичь мира в Карабахе

Азербайджан своими действиями в Нагорном Карабахе показал, как можно установить мир с помощью военной силы. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности» в Баку, передает РИА Новости.

По его словам, этому следует уделить больше внимания, и это касается не только Кавказа.

Алиев высказал мнение, что в то время, когда Нагорный Карабах еще позиционировал себя как непризнанную республику, сопредседатели Минской группы пришли к мнению, что у азербайджано-армянского конфликта нет военного решения, однако Баку продемонстрировал, «что они ошибались».

Несмотря на историю государственности, международный опыт и членство этих стран в Совете Безопасности ООН, они ошибались, заявил азербайджанский лидер.

По его словам, тогда Азербайджану было направлено сообщение, что если Баку попытается прибегнуть к разрешению конфликта военным путем, у него ничего не получится.

Однако, считает Алиев, Азербайджан сумел доказать, что у этого конфликта было военное решение, и таким образом его удалось разрешить за три года.

С 19 по 20 сентября Азербайджан провел локальную операцию в Карабахе, целью которое стало пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах с 1 января 2024 года.

Ранее Алиев прошелся по флагу Нагорного Карабаха в здании бывшей администрации республики.