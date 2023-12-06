Российские пранкеры разыграли премьера Норвегии

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) разыграли очередного европейского политика, на этот раз премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере. Отрывки разговора опубликованы в их Telegram-канале.

Пранкеры представились Стере высокопоставленным африканским чиновником. Тот в ходе разговора высказался в поддержку мирных переговоров между Россией и Украиной. Премьер подчеркнул необходимость отыскать дипломатические рычаги, которые позволили бы положить конец боевым действиям.

Норвежский политик также обратил внимание на то, что контрнаступление Украины не приводит к таким результатам, каких страна ожидала.

По мнению Стере, остальным государствам необходимо найти возможность сначала решить ключевые вопросы дипломатическими мерами, на некотором расстоянии от политических лидеров.

Накануне сообщалось, что вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек посетовал российским пранкерам на ситуацию на фронте на Украине.

Ранее сообщалось, что певица Наргиз призналась пранкерам в спонсировании ВСУ.