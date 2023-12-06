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В Молдавии заявили, что правящая партия потеряла легитимность

Экс-президент Додон: правящая партия Молдавии потеряла легитимность

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Правящая партия в Молдавии «Действие и солидарность» (PAS) во главе с президентом Майей Санду потеряла свою легитимность. Такое мнение высказал экс-президент Молдавии Игорь Додон, слова которого приводит агентство «Sputnik.Молдова».

«Санду и PAS не представляют большинство молдавского народа, что показали минувшие местные выборы. Вопрос в том, как консолидировать эти 70 процентов граждан Молдовы, чтобы они вышли единым фронтом против власти. Это самый большой вызов для оппозиции», — заявил Додон.

До этого Додон назвал отстранение президента Санду от власти целью оппозиции Молдавии.

Ранее власти Молдавии призвали уйти в отставку, чтобы избежать конфликта.

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