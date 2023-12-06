Трамп оценил умственные способности Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп призвал не смеяться над умственными способностями нынешнего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщает Fox News.

Он считает, что это совсем не смешно, и над этим не нужно шутить.

«Когнитивно он не в очень хорошем состоянии. Это серьезно, мы имеем дело с ядерным оружием», — сказал Трамп.

Экс-глава Соединенных Штатов отметил, что он сам нередко во время выступлений пародирует Байдена. Трамп подчеркнул, что мировые лидеры должны быть в лучшей форме, а нынешний американский президент никогда таким не был. Трамп указал, что Байден находится в плохой физической и в еще худшей умственной форме.

До этого Дональд Трамп заявил, что нынешний лидер Америки Джо Байден превращает страну в банановую республику.

Летом 2023 года Трампу предъявили обвинения сразу по нескольким уголовным делам, в том числе связанным с попыткой штурма Капитолия в январе 2021 года, выборами 2020 года и незаконным хранением секретных документов в поместье бывшего президента США в Мар-а-Лаго. Сам политик свою вину во всех случаях отрицает, называя расследования против него политическим преследованием со стороны администрации действующего президента Джо Байдена. По данным СМИ, Трамп предупредил своих сторонников, что по всем обвинениям ему грозит 561 год тюрьмы.

Ранее Трамп объявил о начале «крестового похода» против Байдена.