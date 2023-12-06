Писториус отказался считать Германию союзником Украины

В интервью телеканалу ZDF министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не является союзником Украины и не находится в обязательстве вмешиваться в рамках какого-либо альянса. При этом по его словам, Германия оказывает значительную помощь Украине, занимая второе место по масштабам помощи и опережая других союзников.

Министр подчеркнул, что Германия делает все возможное и относится к этому вопросу серьезно. Отвечая на вопрос о способности «объединенного Запада» дать отпор, Писториус отметил, что Германия не является союзником Украины и, следовательно, не обязана вмешиваться в конфликт. Он также отметил, что оборонная промышленность Германии сталкивается с проблемами поставок в определенных направлениях из-за темпа их выполнения. При этом министр призвал делать ставку на устойчивость поставок, несмотря на возможные проблемы.

Накануне военный эксперт германской газеты Bild Юлиан Рёпке заявил, что контрнаступление украинской армии является одним из крупнейших за последние десятилетия просчетов, допущенных США.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.