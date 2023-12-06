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Politico: советник Зеленского заявил, что после декабря денег у Украины не будет

Politico: советник Зеленского заявил, что Киев «на мели» из-за отсутствия денег

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Максим Богодвид/РИА Новости

В Киеве было заявлено об отсутствии после декабря у Украины финансовых средств. Об этом, ссылаясь на неназванного советника украинского президента Владимира Зеленского, сообщает американское издание Politico.

Украинский чиновник заявил, что финансовых средств после декабря месяца больше не будет. «Мы на мели», — констатировал советник Зеленского.

На его взгляд, если Киев не получит от Вашингтона военную помощь, то украинский контроль над «новыми территориями» может быть потерян.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал на своей странице в соцсети X, что президент Украины Владимир Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, поэтому они все чаще отказываются от помощи Киеву.

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский в последний момент отменил запланированное на вторник, 5 декабря, выступление в режиме видеосвязи перед американскими сенаторами.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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