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Республиканцы покинули брифинг о помощи Украине

Сенатор Ромни: республиканцы ушли с брифинга о помощи Украине

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Shannon Stapleton/Reuters

Член верхней палаты конгресса Митт Ромни заявил, что сенаторы-республиканцы покинули брифинг по запросу администрации США о помощи Украине и Израилю, так как не получили от демократов реакции на свои предложения, передает РИА Новости.

«Республиканцы просто ушли с брифинга, потому что люди там не были готовы обсуждать то, что требуется для заключения сделки», — рассказал он.

По его словам, сидеть и слушать, как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине, не было смысла, так как это уже известно, и республиканцы согласны с этим.

В результате «секретный брифинг», инициированный демократами, на котором сенаторов должны были убедить в важности выделения новых средств для Киева, провалился. Кроме этого, свое участие в нем отменил и Владимир Зеленский.

До этого Госдеп сравнил возможность дальнейшей помощи Украине с пустой бочкой.

Ранее Зеленский заявил, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с Россией, но не ощущает давления.

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