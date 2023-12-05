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В Киеве уклонились от ответа о роли Джонсона в переговорах с Москвой в 2022 году

Чалый отказался комментировать роль Джонсона в переговорах Украины и России

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Телеграм-канал Zelenskiy / Official

Участвовавший в стамбульских переговорах между Москвой и Киевом 2022 года бывший замглавы МИД Украины Александр Чалый во время дискуссий в Женевском Центре политики безопасности (GSCP) о возможностях дипломатического урегулирования конфликта на Украине ответил на вопрос о роли экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в их срыве, передает РИА Новости.

«Что касается участия Джонсона, мой дипломатический ответ — без комментариев», — сказал он.

Чалый уточнил, что в то время переговорщики со стороны Украины «улучшили возможное мирное соглашение между Украиной и Россией». Он добавил, что в середине апреля стороны были близки к тому, чтобы завершить конфликт неким соглашением, но по некоторым причинам оно было сорвано.

5 декабря газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что Россия готова к переговорам с Украиной, в том числе на территории западной страны, однако «ни за кем бегать не собирается». Возможным посредником может стать Венгрия — глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Будапешт готов дать площадку для переговоров.

Ранее на Украине признали «большой риск» поражения в конфликте с Россией.

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