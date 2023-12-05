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В Госдепе сообщили, что сделали РФ существенное предложение по обмену Уилана

Госдеп: США сделали РФ предложение по обмену Уилана, но оно было отвергнуто

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

США передали России в последние недели существенное предложение по обмену осужденных в РФ за шпионаж американцев Пола Уилана и журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича, которое было отвергнуто. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

«В последние недели мы представили новое и существенное предложение, чтобы добиться освобождения Пола и Эвана», — сказал Миллер.

По его словам, это предложение было отклонено российской стороной.

Ранее директор ФБР посетовал на засилье российских разведчиков в США.

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