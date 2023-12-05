На Украине признали «большой риск» поражения в конфликте с Россией

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина имеет большой риск проиграть в конфликте с Россией, в случае если США снова задержат помощь. Об этом сообщает ТАСС.

«Если помощь, которая обсуждается в конгрессе, будет просто отложена, то создастся большой риск, что мы останемся на тех же позициях, что сейчас, что наступать станет невозможно, и будет большой риск проиграть эту войну», — заявил Ермак.

По его словам, ВСУ проводят оборонительные операции.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия по-прежнему готова к переговорам с Украиной и хотела бы добиваться своих требований именно дипломатическим путем. Пресс-секретарь напомнил, что Киев первым прервал переговорный процесс с Москвой.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с Россией, но не ощущает давления. По его словам, «некоторые голоса» Запада слышны относительно начала переговоров с Россией.

Зеленский также признал, что Украина чувствует переключение внимания США и ЕС на палестино-израильский конфликт. Он подчеркнул, что только слепой «не признает этого».

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.