Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинские депутаты лишились отпусков до завершения боевых действий

В Верховной раде заявили об отмене отпусков до завершения боевых действий

close
100%
Телеграм-канал «Политика Страны»

Член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что отпуска и каникулы для народных депутатов до завершения боевых действий на территории страны не предусмотрены. Об этом сообщает «Украинская правда».

«С 24 февраля 2022 года Верховная рада приняла решение работать в режиме одного пленарного заседания. То есть никаких каникул, никаких отпусков у народных депутатов нет», — сказал Вениславский.

При этом депутат подчеркнул, что существуют нормы конституции, согласно которым необходимо закрывать и открывать каждую сессию в первый вторник сентября и первый вторник февраля.

До этого Верховная рада обновила антирекорд по числу действующих депутатов после того, избранный по мажоритарному округу Дмитрий Шпенов сложил с себя полномочия. Таким образом число парламентариев опустилось до 401. Шепенов был одним из народных депутатов, выступавших против запрета УПЦ.

Ранее спикер Рады по ошибке назвал молдавских депутатов чертями.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий