Украинские депутаты лишились отпусков до завершения боевых действий

Член парламентского комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что отпуска и каникулы для народных депутатов до завершения боевых действий на территории страны не предусмотрены. Об этом сообщает «Украинская правда».

«С 24 февраля 2022 года Верховная рада приняла решение работать в режиме одного пленарного заседания. То есть никаких каникул, никаких отпусков у народных депутатов нет», — сказал Вениславский.

При этом депутат подчеркнул, что существуют нормы конституции, согласно которым необходимо закрывать и открывать каждую сессию в первый вторник сентября и первый вторник февраля.

До этого Верховная рада обновила антирекорд по числу действующих депутатов после того, избранный по мажоритарному округу Дмитрий Шпенов сложил с себя полномочия. Таким образом число парламентариев опустилось до 401. Шепенов был одним из народных депутатов, выступавших против запрета УПЦ.

Ранее спикер Рады по ошибке назвал молдавских депутатов чертями.