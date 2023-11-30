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Спикер Рады по ошибке назвал молдавских депутатов чертями

Председатель Рады Стефанчук случайно назвал молдавских законодателей чертями

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РИА «Новости»

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук по ошибке назвал молдавских парламентариев «чертями». Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Sputnik.Молдова».

Как указано в материале, инцидент произошел в ходе поездки украинского законодателя в Кишинев. Во время встречи с местными депутатами Стефанчук случайно использовал слово draci, которое переводится как «черти», вместо слова dragi. Последнее означает «дорогие», говорится в публикации.

При этом речь спикера Рады была посвящена стремлению обеих стран стать членами Европейского союза (ЕС). По его словам, Украина и Молдавия по всем критериям подходят для вступления в региональное содружество.

«Я уверен, что европейский проект не будет полным и успешным без Украины и Молдавии», — подчеркнул Стефанчук.

29 ноября председатель украинского парламента дал интервью для американской газеты Politico, в ходе которого анонсировал свою первую поездку в США. Он отметил, что визит должен состояться «через пару дней» и будет посвящен дальнейшей поддержке Киева со стороны Вашингтона.

Ранее Европейский парламент (ЕП) одобрил начало переговоров о вступлении Украины в региональное содружество.

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