Спикер Рады по ошибке назвал молдавских депутатов чертями

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук по ошибке назвал молдавских парламентариев «чертями». Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Sputnik.Молдова».

Как указано в материале, инцидент произошел в ходе поездки украинского законодателя в Кишинев. Во время встречи с местными депутатами Стефанчук случайно использовал слово draci, которое переводится как «черти», вместо слова dragi. Последнее означает «дорогие», говорится в публикации.

При этом речь спикера Рады была посвящена стремлению обеих стран стать членами Европейского союза (ЕС). По его словам, Украина и Молдавия по всем критериям подходят для вступления в региональное содружество.

«Я уверен, что европейский проект не будет полным и успешным без Украины и Молдавии», — подчеркнул Стефанчук.

29 ноября председатель украинского парламента дал интервью для американской газеты Politico, в ходе которого анонсировал свою первую поездку в США. Он отметил, что визит должен состояться «через пару дней» и будет посвящен дальнейшей поддержке Киева со стороны Вашингтона.

Ранее Европейский парламент (ЕП) одобрил начало переговоров о вступлении Украины в региональное содружество.