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В Германии напомнили Зеленскому об обещании не идти на второй срок

Welt: Зеленский мог забыть об обещании не идти на второй срок

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Yves Herman/Reuters

Немецкое издание Welt опубликовало материал, в котором напомнило, что президент Украины Владимир Зеленский обещал не баллотироваться на второй срок. В статье также отмечается, что Зеленский вместе с парламентской оппозицией склоняется к переносу выборов из-за военного положения. Текст публикации передает РИА Новости.

«Но Зеленский заявил, что будет баллотироваться на выборах, если они состоятся. Похоже, он забыл свое обещание, данное во время избирательной кампании 2019 года, что он будет занимать пост президента только один срок», — сказано в статье.

Welt пишет, что Зеленский остается самым популярным политиком на Украине, но его пик популярности остался в прошлом. Кроме того, в издании считают, что нынешний лидер Украины «вряд ли войдет в историю как архитектор победы» над Россией. По мнению Welt, статус военного президента может помочь Зеленскому удержать власть в стране.

Ранее в Испании заявили об активизации борьбы на Украине за место Зеленского.

Ранее сообщалось, что Зеленский расскажет американским сенаторам о ситуации на Украине.

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