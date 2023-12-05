Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Грузии заявили о завершении «украинского блефа полной катастрофой»

Общественник Шакаришвили: украинский блеф завершился полной катастрофой

close
100%
Телеграм-канал «Sputnik Грузия»

Противостояние украинской политической элиты с военными, которое всплыло на поверхность, является свидетельством «завершения огромного блефа полной катастрофой». Об этом заявил учредитель общественного движения «Грузия превыше всего» Вато Шакаришвили. По его словам, которые приводит газета «Взгляд», миф о победе Украины разрушен, остались лишь взаимные обвинения в поражении.

«Украина принесла в жертву до миллиона человек, десятки миллионов стали вынужденными переселенцами, разрушен их генофонд. С землей сровняли там города, разрушили инфраструктуру, экономика перешла в руки американских корпораций, огромные долги. <...> Все это национальная трагедия непредставимых масштабов», — считает общественник.

Он добавил, что «такой же сценарий хотели и хотят для Грузии».

Издание Netgazeti до этого сообщало, что президент Грузии Саломе Зурабишвили испытывает проблемы с организацией публичных выступлений в университетах республики. В студенческом движении «За свободу» утверждают, что глава государства уже получила отказ в Тбилисском, Кутаисском и Зугдидском госуниверситетах.

Ранее сообщалось, что в правящей партии Грузии скептически отнеслись к сотрудничеству с оппозицией.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий