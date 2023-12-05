Противостояние украинской политической элиты с военными, которое всплыло на поверхность, является свидетельством «завершения огромного блефа полной катастрофой». Об этом заявил учредитель общественного движения «Грузия превыше всего» Вато Шакаришвили. По его словам, которые приводит газета «Взгляд», миф о победе Украины разрушен, остались лишь взаимные обвинения в поражении.

«Украина принесла в жертву до миллиона человек, десятки миллионов стали вынужденными переселенцами, разрушен их генофонд. С землей сровняли там города, разрушили инфраструктуру, экономика перешла в руки американских корпораций, огромные долги. <...> Все это национальная трагедия непредставимых масштабов», — считает общественник.

Он добавил, что «такой же сценарий хотели и хотят для Грузии».

Издание Netgazeti до этого сообщало, что президент Грузии Саломе Зурабишвили испытывает проблемы с организацией публичных выступлений в университетах республики. В студенческом движении «За свободу» утверждают, что глава государства уже получила отказ в Тбилисском, Кутаисском и Зугдидском госуниверситетах.

Ранее сообщалось, что в правящей партии Грузии скептически отнеслись к сотрудничеству с оппозицией.