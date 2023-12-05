Глава Литвы рассказал, как президентство изменило его жизнь

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что назначение на этот пост изменило его жизнь, в том числе из-за появления постоянной охраны, передает Delfi. По его словам, он не всегда всерьез воспринимал своих телохранителей.

«Один раз я сбежал от охраны (не буду рассказывать, когда и где), но потом, увидев лица охранников, я решил больше так не делать», — пояснил Науседа в интервью Proto industrija.

Он добавил, что в качестве президента ему пришлось привыкнуть не совершать некоторые поступки. Науседа подчеркнул, что речь идет о действиях, которые рядовые граждане Литвы могут делать каждый день.

Науседа занял пост президента в июле 2019 года. Литва является парламентской республикой, так что полномочия президента в стране существенно ограничены. В будущем году страну ждут новые выборы. На данный момент на этот пост есть четыре претендента — бывший командующей армией Литвы, генерал-лейтенант в отставке Валдас Туткус, мэр Казлу Руда Мантас Варашка, экс-министр здравоохранения страны Аурелиюс Верига и действующий председатель правительства Ингрида Шимоните.

Ранее президент Литвы призвал главу МИД успокоиться из-за слов о «российской угрозе».