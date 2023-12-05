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В Армении сочли закрытым вопрос статуса Карабаха

В правящей партии Армении заявили, что карабахский вопрос был решен до 2018 года

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David Mdzinarishvili/Reuters

В Армении 30 лет все кричали, что Карабах является частью страны, но не заметили отсутствие поддержки в мире, заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Ваагн Алексанян, передает News.am. По его словам, в реальности карабахский вопрос был закрыт еще до прихода текущей правящей команды к власти.

«Мы не подписывали документ о роспуске Нагорного Карабаха. В Праге Нагорный Карабах был признан частью Азербайджана со ссылкой на Алма-Атинскую декларацию. Вопрос Нагорного Карабаха был решен до 2018 года», — пояснил Алексанян.

Он добавил, что возможно, власти Армении до конца не понимали в каком процессе находятся и не замечали реальность в вопросах Карабаха. Алексанян подчеркнул, что сейчас у Еревана главная цель — вернуть Азербайджана за стол переговоров и удержать Баку от дальнейшей эскалации.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в Нагорном Карабахе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. В соответствии с соглашением вооруженные подразделения Карабаха будут расформированы, а его тяжелая техника выведена и сдана. Реализацию этого процесса будет контролировать российская миротворческая миссия.

Операция Баку спровоцировала волну протестов в Армении с призывом к отставке действующих властей, в республику приехали более 100 тыс. вынужденных переселенцев из Карабаха. При этом в НКР приняли решение о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.

Ранее в Армении отвергли закон против признания Карабаха азербайджанским.

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