В странах Балтии заявили о недовольстве забастовкой польских дальнобойщиков

Дипломатические представители стран Балтии выступили с осуждением блокировки границы Польши и Украины бастующими дальнобойщиками. Об этом сообщает издание ERR.

«В Варшаве состоялась встреча/демарш трех послов стран Балтии в Министерстве инфраструктуры Польши», — заявила пресс-секретарь МИД Эстонии Брита Кикас.

По ее словам, страны уважают право водителей грузовиков митинговать, но ситуация обострилась настолько, что блокировка границы создает проблемы для перевозчиков из других стран и наносит ущерб украинской экономике.

Дипломат выразила надежду, что решение этого вопроса вскоре будет найдено в сотрудничестве между Польшей, Украиной и Европейской комиссией.

5 декабря польские дальнобойщики объявили об ужесточении протестов на границе с Украиной.

В тот же день в Польше заявили о ввозе на Украину предметов роскоши под видом военных грузов.

Забастовка польских водителей с перекрытием движения транспорта на границе с Украиной началась 6 ноября. Протестующие полагают, что украинские дальнобойщики предлагают более низкие цены на свои услуги, а также перевозят товары внутри Европейского Союза, а не только между блоком и Украиной.

Ранее экспорт Украины через Польшу рухнул из-за протестов дальнобойщиков.