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Лавров назвал главную цель подписанной Ираном и Россией декларации

Лавров: декларация Ирана и России позволит преодолеть санкции США и их союзников

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Francis Mascarenhas/Reuters

Совместная декларация Ирана и России поможет преодолеть санкционные меры, введенные Соединенными Штатами и их партнерами. Об этом на переговорах с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы подписали только что декларацию о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер. Безусловно, это важный шаг в наращивании координации усилий членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций, которые США и их союзники сделали заменой дипломатии», — приводит ТАСС слова главы российского МИД.

Переговоры между РФ и Ираном состоялись 5 декабря на полях встречи с главами МИД прикаспийских государств — Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Документ, подписанный представителями иранской и российской сторон получил название «Декларация Российской Федерации и Исламской Республики Иран о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер».

На той же встрече с министрами прикаспийских стран Сергей Лавров предложил создать Каспийский совет, который бы, по его мнению, укрепил взаимодействие государств.

Ранее стало известно, президент Ирана на этой неделе посетит Россию.

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