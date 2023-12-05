В Словакии усомнились в скором вступлении Украины в ЕС

В настоящее время довольно сложно представить Украину частью Евросоюза, заявил глава МИД Словакии Юрай Бланар. В интервью Standart он отметил, что пока непонятно, как объединение может вести диалог об интеграции с государством, которое находится в состоянии конфликта.

«В нынешних условиях я не могу представить себе это [членство Украины в ЕС]. Мне самому интересно, как будет, например, госпожа [глава Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен обосновывать предложение о членстве или об открытии обсуждений о членстве Украины в ЕС и отвечать на вопрос о том, как мы можем начать переговоры со страной, которая находится в стадии военного конфликта», — отметил Бланар.

Он добавил, что на его взгляд, до вступления Украины в ЕС еще очень далеко. Бланар подчеркнул, что согласен лишь с наличием у Киева такой перспективы, если ему удастся выполнить все условия для присоединения к объединению.

«Это значит, что наш сигнал: да, как хотите, Украина может идти, и мы готовы вас поддержать, но вы должны выполнить все критерии, связанные с этим. Никакие исключения не принимаются», — заключил Бланар.

Украина активизировала усилия по вступлению в Евросоюз с началом российской военной операции в конце февраля 2022 года. На фоне конфликта Киев получил статус кандидата в ЕС и пообещал дойти до этапа переговоров о вступлении в 2023 году. При этом к концу июня Украина выполнила лишь два из семи условий, необходимых для старта переговорного процесса.

Ранее в ЕС призвали не спешить с переговорами о вступлении Украины.