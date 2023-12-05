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В Молдавии фермеры на тракторах возобновили протесты

Фермеры в Молдавии проводят марш на тракторах по улицам Кишинева

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Михай Карауш/РИА Новости

Молдавские фермеры во вторник возобновили протесты на улицах Кишинева, протестующие в ходе акции задействовали тракторы. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Молдова».

«Протестующие молдавские фермеры начали марш на тракторах по улицам Кишинева», — говорится в сообщении агентства.

Сообщается, что протестующие выставили сельхозтехнику у здания администрации президента Молдавии Майи Санду. Часть дороги заблокирована.

23 ноября молдавские фермеры, которые устроили протестную акцию в центре Кишинева, остались ночевать перед зданием правительства страны. Фермеры хотели добиться встречи с премьер-министром Дорином Речаном, поскольку глава минсельхоза утратил доверие.

До этого сообщалось, что фермеры Европы опасаются конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции со стороны Украины при вступлении этой страны в Европейский союз.

Ранее вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля в ходе брифинга заявил, что правительство Молдавии назвало невыполнимой часть требований протестующих фермеров.

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