Сборная России по футболу разгромила Белоруссию

Сборная России по футболу разгромила национальную команду Белоруссии в товарищеском матче.

Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 4:0.

В составе российской команды точными ударами отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин, а также Федор Чалов, который оформил дубль.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.

Белоруссия выступает в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных полях. В отборочной группе к чемпионату Европы 2024 года белорусы заняли четвертое место, не попав на турнир, пропустив вперед Румынию, Швейцарию и Израиль.

Ранее в российском футболе искоренили расизм.