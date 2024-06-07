Сборная России по футболу разгромила Белоруссию

Сборная России по футболу разгромила национальную команду Белоруссии в товарищеском матче.
Встреча, которая прошла в Минске, завершилась со счетом 4:0.
В составе российской команды точными ударами отметились Иван Обляков, Константин Тюкавин, а также Федор Чалов, который оформил дубль.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы, который пройдет на полях Германии.
Белоруссия выступает в турнирах под эгидой УЕФА на нейтральных полях. В отборочной группе к чемпионату Европы 2024 года белорусы заняли четвертое место, не попав на турнир, пропустив вперед Румынию, Швейцарию и Израиль.
Ранее в российском футболе искоренили расизм.